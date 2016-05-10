CodeBaseKategorien
Wirklicher Autor:

John Q. Aimsson

Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren. In den meisten Fällen können die Zeiträume der Oszillatoren variieren. Der endgültige Indikator erinnert stark an die technischen Indikatoren ADX und MACD im selben Chart. Der Indikator sollte auf die gleiche Weise wie diese interpretiert werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 07.06.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Eingabe Parameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Indicator input parameters                  |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //Glättungsverfahren
input uint ARSI_PERIOD=14;              //RSI A Periodenlänge
input uint RRSI_PERIOD=14;              //RSI R Periodenlänge
input uint AMA_PERIOD=5;                //Signal A Periodenlänge
input uint RMA_PERIOD=5;                //Signal R Periodenlänge
input uint sMAD_PERIOD=21;              //Signal Periodenlänge des Histogramms
input uint MPhase=15;                   //Glättungsparameter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/968

MA_NRTR MA_NRTR

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form

Inter Inter

Multi-Währungs-, Multi-Zeitrahmen-Indikator.

BullsBears BullsBears

Der Trendindikator in Form von farbigen Wolken, der auch das Volumen berücksichtigt. Erweiterte Version des Indikators Bulls und Bears. Die Idee ist, den ersten Impuls des Marktes zu finden und seine Dauer zu schätzen.

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.