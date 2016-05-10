und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MARSICD - Indikator für den MetaTrader 5
- 990
Wirklicher Autor:
John Q. Aimsson
Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren. In den meisten Fällen können die Zeiträume der Oszillatoren variieren. Der endgültige Indikator erinnert stark an die technischen Indikatoren ADX und MACD im selben Chart. Der Indikator sollte auf die gleiche Weise wie diese interpretiert werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 07.06.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Eingabe Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //Glättungsverfahren input uint ARSI_PERIOD=14; //RSI A Periodenlänge input uint RRSI_PERIOD=14; //RSI R Periodenlänge input uint AMA_PERIOD=5; //Signal A Periodenlänge input uint RMA_PERIOD=5; //Signal R Periodenlänge input uint sMAD_PERIOD=21; //Signal Periodenlänge des Histogramms input uint MPhase=15; //Glättungsparameter
MARSICD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/968
