Wirklicher Autor:

John Q. Aimsson

Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren. In den meisten Fällen können die Zeiträume der Oszillatoren variieren. Der endgültige Indikator erinnert stark an die technischen Indikatoren ADX und MACD im selben Chart. Der Indikator sollte auf die gleiche Weise wie diese interpretiert werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 07.06.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Eingabe Parameter:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

MARSICD