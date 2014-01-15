Participe de nossa página de fãs
MARSICD - indicador para MetaTrader 5
- 1906
Autor real:
John Q. Aimsson
Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI. Em muitos casos o período dos osciladores variam.
O indicador final se assemelha fortemente com os indicadores técnicos ADX e MACD combinados em um único gráfico. Este indicador deve ser interpretado da mesma maneira que os dois indicadores mencionados acima.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 07.06.2012 (em Russo).
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Método suavizado input uint ARSI_PERIOD=14; // Período A do RSI input uint RRSI_PERIOD=14; // Período R do RSI input uint AMA_PERIOD=5; // Período A do sinal input uint RMA_PERIOD=5; // Período R do sinal input uint sMAD_PERIOD=21; // Período do sinal para o histograma input uint MPhase=15; // Parâmetro de suavização
MARSICD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/968
