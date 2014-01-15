Autor real:

John Q. Aimsson

Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI. Em muitos casos o período dos osciladores variam.

O indicador final se assemelha fortemente com os indicadores técnicos ADX e MACD combinados em um único gráfico. Este indicador deve ser interpretado da mesma maneira que os dois indicadores mencionados acima.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 07.06.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

MARSICD