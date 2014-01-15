CodeBaseSeções
MARSICD - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

John Q. Aimsson

Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI. Em muitos casos o período dos osciladores variam.

O indicador final se assemelha fortemente com os indicadores técnicos ADX e MACD combinados em um único gráfico. Este indicador deve ser interpretado da mesma maneira que os dois indicadores mencionados acima.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 07.06.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Método suavizado
input uint ARSI_PERIOD=14;              // Período A do RSI
input uint RRSI_PERIOD=14;              // Período R do RSI
input uint AMA_PERIOD=5;                // Período A do sinal
input uint RMA_PERIOD=5;                // Período R do sinal
input uint sMAD_PERIOD=21;              // Período do sinal para o histograma
input uint MPhase=15;                   // Parâmetro de suavização

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/968

