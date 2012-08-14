CodeBaseРазделы
Индикаторы

MARSICD - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

John Q. Aimsson

Трендовый индикатор, построенный на основе двух индикаторов RSI, периоды которых в общем случае могут быть различными. Итоговый индикатор очень сильно напоминает совмещённые на одном графике технические индикаторы ADX и MACD и интерпретация его показаний аналогична интерпретациям показаний этих индикаторов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 07.06.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Метод усреднения
input uint ARSI_PERIOD=14;              // Период RSI A
input uint RRSI_PERIOD=14;              // Период RSI R
input uint AMA_PERIOD=5;                // Период сигнальной A
input uint RMA_PERIOD=5;                // Период сигнальной R
input uint sMAD_PERIOD=21;              // Период сигнальной для гистограммы
input uint MPhase=15;                   // Параметр сглаживания

 

Рис.1 Индикатор MARSICD

