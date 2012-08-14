Реальный автор:

John Q. Aimsson

Трендовый индикатор, построенный на основе двух индикаторов RSI, периоды которых в общем случае могут быть различными. Итоговый индикатор очень сильно напоминает совмещённые на одном графике технические индикаторы ADX и MACD и интерпретация его показаний аналогична интерпретациям показаний этих индикаторов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 07.06.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

Рис.1 Индикатор MARSICD