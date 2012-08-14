Ставь лайки и следи за новостями
MARSICD - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
John Q. Aimsson
Трендовый индикатор, построенный на основе двух индикаторов RSI, периоды которых в общем случае могут быть различными. Итоговый индикатор очень сильно напоминает совмещённые на одном графике технические индикаторы ADX и MACD и интерпретация его показаний аналогична интерпретациям показаний этих индикаторов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 07.06.2012.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Метод усреднения input uint ARSI_PERIOD=14; // Период RSI A input uint RRSI_PERIOD=14; // Период RSI R input uint AMA_PERIOD=5; // Период сигнальной A input uint RMA_PERIOD=5; // Период сигнальной R input uint sMAD_PERIOD=21; // Период сигнальной для гистограммы input uint MPhase=15; // Параметр сглаживания
Рис.1 Индикатор MARSICD
