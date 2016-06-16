無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MARSICD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
John Q. Aimsson
2 RSIオシレータに基づいたトレンド指標。ほとんどの場合、オシレータの周期は変化します。最終的な指標はADXとMACDテクニカル指標を1つのチャートで組み合わせたものに非常に似ています。指標は2言及したものと同じように解釈されるべきです。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年6月7日に公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // 平滑機関 input uint ARSI_PERIOD=14; //RSI A 期間 input uint RRSI_PERIOD=14; //RSI R 期間 input uint AMA_PERIOD=5; // シグナルA期間 input uint RMA_PERIOD=5; >// シグナル R 期間 input uint sMAD_PERIOD=21; // ヒストグラムのシグナル期間 input uint MPhase=15; // 平滑化パラメータ
BullsBears
計算に取引高を使用して着色された雲の形をとるトレンド指標。ベアパワーとブルパワー指標の強化版。アイデアは、最初に市場インパルスを明らかにし、その期間を推定することです。MACD Elder Impulse Max
エルダーインパルスシステムに応じて着色されたバーを持つMACDヒストグラム。