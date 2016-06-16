コードベースセクション
MARSICD - MetaTrader 5のためのインディケータ

2 RSIオシレータに基づいたトレンド指標。ほとんどの場合、オシレータの周期は変化します。最終的な指標はADXとMACDテクニカル指標を1つのチャートで組み合わせたものに非常に似ています。指標は2言及したものと同じように解釈されるべきです。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年6月7日に公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // 平滑機関
input uint ARSI_PERIOD=14;              //RSI A 期間
input uint RRSI_PERIOD=14;              //RSI R 期間
input uint AMA_PERIOD=5;                // シグナルA期間
input uint RMA_PERIOD=5;                >// シグナル R 期間
input uint sMAD_PERIOD=21;              // ヒストグラムのシグナル期間
input uint MPhase=15;                   // 平滑化パラメータ

MARSICD

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/968

