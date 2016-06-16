実際の著者：

John Q. Aimsson

2 RSIオシレータに基づいたトレンド指標。ほとんどの場合、オシレータの周期は変化します。最終的な指標はADXとMACDテクニカル指標を1つのチャートで組み合わせたものに非常に似ています。指標は2言及したものと同じように解釈されるべきです。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年6月7日に公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

入力パラメータは下記の通りです。

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

MARSICD