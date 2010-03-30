Скрипт является логическим продолжением моего скрипта ZeroLevel.

Позволяет смотреть ожидаемый баланс (и профит) в любой точке графика и устанавливать не только уровень безубыточности для открытых ордеров текщего инструмента, а вообще любой уровень какой вы укажете.



Данный скрипт поможет узнать Вам, какой будет размер Вашего баланса и профита (прибыли) при достижении ценой указанного Вами уровня (т.е. посмотреть что ожидает Ваш баланс в будущем, какова будет Ваша прибыль (или убыток), и сколько это процентов от размера депозита).



Соответственно у Вас должны иметься открытые ордера на текущем инструменте, иначе скрипт сообщит что открытых ордеров нет.



После запуска скрипта появится мигающая линия и текстовое сообщение на экране с сообщением "Баланс: **** Профит ***** ( **% от Depo)". Двигая мигающую линию, установите ее на тот ценовой уровень, где вам интересено узнать размер баланса и профита при достижении ценой этого уровня. Текстовое окно обновит информацию по данному уровню. Эта же информация дублируется в левом верхнем углу графика. Если вам текстовое окно мешает, можете его удалить или перетащить в другое место. Либо измените его шрифт и цвет в тексте советника.



Чтобы прекратить работу скрипта, удалите мигающую линию.



После этого скрипт спросит, хотите ли вы установить новые уровни Stop и Profit у открытых ордеров текущего инструмента (по цене мигающей линии которую вы удалили).

Если выберете "Да" - скрипт изменит уровни закрытия у ордеров таким образом, чтобы при достижении уровня цены мигающей линии все ордера закрылись и Вы получили ту самую прибыль (убыток), что показал Вам скрипт (на уровне цены мигающей линии).



То есть скрипт установит общий для всех открытых ордеров уровень фиксации прибыли или убытка. Чтобы установить общим и уровень прибыли, и уровень убытка, скрипт придется запускать дважды. Сначала установите один уровень, потом второй (над текущей ценой и под текущей ценой).



Скрипт сообщит об успешности (неуспешности) изменений в Alert-окне.



Имейте ввиду, что новые установки Stop и Profit у открытых ордеров соответствуют той прибыли (убытку) что показал вам скрипт только в случае если вы не добавляете и не удаляете ордера. Если ордера после работы скрипта добавлялись/удалялись, то запустите скипт вновь, чтобы актуализировать информацию и уровни.



Скрипт работает только с открытыми ордерами текущего инструмента.



Так как скрипту для работы необходимо наличие подключения терминала к серверу - работать он будет только при наличии подключения - иначе выдаст сообщение об отсутствии.







Выглядит это примерно так: синия линия мигает - тащите ее на нужный вам уровень, и текст (синий) сообщит вам какой вас ожидает баланс и профит на этом уровне. Удаляете линию - скрипт спросит, необходимо ли установить на этот уровень Стоп/Профит открытых ордеров.

Нажмете "Да" - изменит и сообщит об успешности, нажмете "Нет" - скрипт просто прекратит работу.

Код скрипта исправлен 01.04.10г., теперь как будто тех ошибок что описаны в комментариях нет. Но если найдете что то еще - сообщайте!



22 апреля 2010 - Кое что исправлено, кое что добавлено. Сам пользуюсь скриптом больше месяца - ошибок больше не вижу. С Днем Рожденья Ленина!

