Vortex Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator wurde in dem Artikel "The Vortex Indicator", welcher im January 2010 im "Technical Analysis of Stocks & Commodities" präsentiert.. Bitte verweisen Sie auf diesen Artikel, wenn Sie sich mit diesem Indikator befassen, oder wenn Sie Handelsstrategien in Zusammenhang mit diesem Indikator veröffentlichen.
Vortex Indicator
