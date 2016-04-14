Die Art der Tageszeit! Das verschobene "panel" mit Indikatoren von B.Williams, für die Strategie "Trading chaos". Er zeigt die Richtung der Indikatoren AO, AC, und MACD. Der Indikator Den vorliegenden Indikator habe ich für alle Fans der Theorien von Bill Williams gewidmet. Dieser Indikator hilft all denjenigen, die damit begonnen haben die Theorien zu studieren

B.W

. Für die beste Visualisierung des Prozesses der Analyse eine Methode von dem Autor. Zudem hilft er, wertvollen Platz zu sparen. Die Panels: Im Augenblick veröffentliche ich diesen "Panel" mehr als ein Beispiel für die Erstellung eines "Information-Panels", statisch und bewegbar. Zudem ist es ein Beispiel dafür, wie Optionen geändert werden können, ohne ein Parameter Fenster zu öffnen. Williams_Inds.mq4 - Repräsentiert den Programmcode für ein bewegliches Panel . Williams_IndsS.mq4 - Ein statisches Panel mit fester Position. Das bewegliche Panel Dieses Panel (die Position) wird in Abhängigkeit der Position der Bars und des aktuellen Kurses angezeigt. Der Algorithmus ist nicht der praktischste und hat auch einige unvorteilhafte Eigenschaften, wenn zwischen Timeframes hin und her geschaltet wird. Um dieses Panel bewegen zu können ist es notwendig, es mit einem Doppelklick zu auszuwählen und dann an die gewünschte Stelle zu schieben. Mit jedem neuen Tick wird der Inhalt des Panels ebenso

springen

Man kann es manuell nur nach

unten

DELETE drücken, damit das ausgewählte Objekt entfernt wird. und nach rechts von der vorherigen Position bewegen. Wenn sie es zu weit bewegt haben, dann müssen Sie die Tastedrücken, damit das ausgewählte Objekt entfernt wird. Anschließend wird das Objekt in der linken oberen Ecke neu erstellt und es kann wieder verschoben werden. Zu den Pfeilen und der Beschreibung der Indikatoren gibt es noch zwei kleine Zeichen: eine Hand und eine Glocke. Die Hand ist für das Ein- und Ausschalten der manuellen Verschiebbarkeit. Wenn es ausgeschaltet wird, ist das Panel fixiert. Das Ein- und Ausschalten wird durch das Anwählen der "Hand", durch das Entfernen über die Taste DELETE, oder über das Menü gestartet Das Zeichen wird mit einer anderen Farbe wiederhergestellt.

"

Die Glocke

"

arbeitet auf die gleiche Weise. Sie gibt ein Signal bei der unidirektionalen Bewegung der Indikatoren und wird anschließend automatisch ausgeschaltet. Das statische Panel. Das statische Panel wird über die Angabe von Koordinaten in Pixeln und über die Angabe der Ecke positioniert. *** Beide Panels haben zwei Farbschemen für Weiß und Schwarz, die nach Belieben gewählt werden können. Der Parameter White_Chart_Theme (True or False) definiert, welches Sie verwenden wollen. Fazit. Mit Hilfe dieses Beispiels können Sie Ihre eigenen Informations-Panels zusammenstellen.

an die richtige Stelle