Williams_Ind - indicador para MetaTrader 4
Parecido com a hora do dia!
O painel que se move com os indicadores de B.Williams, para a estratégia de negociação Chaos. Ele mostra um sentido dos indicadores AO, AC, e MACD.
O indicador:
O indicador informado é dedicado a todos os fãs das teorias e métodos de Bill Williams.
O indicador vai ajudar a todos aqueles que só começaram a estudar teoriasB.W. Para obter uma melhor visualização do processo de análise da programação, para um método do autor.
E também ajuda a salvar um valioso espaço de trabalho do calendário.
Os painéis:
Na verdade, eu publiquei este painel mais como um exemplo de criação do painel de informações, estático e alterado. Ele também é o exemplo de comutação visual de opções sem uma chamada fora de uma janela de parâmetros.
Williams_Inds.mq4 - representa um código do painel movido no manual sobre a programação.
Williams_IndsS.mq4 - O painel estático com definição preliminar de posição.
O painel alterado.
O painel é posicionado em relação às barras do gráfico, incluindo a partir do primeiro visível no lado esquerdo, e o preço em relação a máxima na escala do gráfico. O algoritmo não é o mais conveniente, ele também tem alguns inconvenientes na mudançã do TF.
Para mover o painel no lugar necessário, é necessário selecionar o seu contorno (retangular), por um duplo clique, e arrastá-lo para o centro sob o cronograma. Com a chegada de um novo tick, o conteúdo do painel também "irápular" dentro do contorno.
É possível mover manualmente apenas parabaixo e para a direita de um site em execução. Caso tenha exagerado, é necessário pressionar a tecla EXCLUIR para remover o contorno selecionado.
Depois desse contorno e o painel ser restaurado no canto superior esquerdo da tela, será possível começar a arrastar tudo de novo.
Exceto por setas e as assinaturas dos indicadores, no painel existem dois pequenos emblemas: uma mão e um sino.
A "mão" serve para alternar para LIGADOe DESLIGADOdo arrasto manual. Desligando fixa o painel. Ligar e desligar ocorre também pela seleção de um distintivo de "mão" e remoção pela chave DELETE, Ou através do menu.
O distintivo será restaurado por outra cor e com a opção comutada.
"O Sino" funciona da mesma maneira. Ele dá um sinal sobre o movimento unidirecional dos indicadores, e ele é automaticamente desligado.
O painel estático.
O painel estático é arranjado mais facilmente e é definido pelos parâmetros de coordenadas em pixels, e no cando da posição.
***
Ambos os painéis têm dois tema de cor para gráficos brancos e negros, já que é agradável para você.
O parâmetro White_Chart_Theme (True ou Falso) define quais assuntos usar.
A conclusão.
Com a ajuda deste exemplo, você pode criar os painéis de informação mais conveniente para você.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9403
