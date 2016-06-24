Parecido com a hora do dia! O painel que se move com os indicadores de B.Williams, para a estratégia de negociação Chaos. Ele mostra um sentido dos indicadores AO, AC, e MACD. O indicador: O indicador informado é dedicado a todos os fãs das teorias e métodos de Bill Williams. O indicador vai ajudar a todos aqueles que só começaram a estudar teorias

B.W

. Para obter uma melhor visualização do processo de análise da programação, para um método do autor. E também ajuda a salvar um valioso espaço de trabalho do calendário. Os painéis: Na verdade, eu publiquei este painel mais como um exemplo de criação do painel de informações, estático e alterado. Ele também é o exemplo de comutação visual de opções sem uma chamada fora de uma janela de parâmetros. Williams_Inds.mq4 - representa um código do painel movido no manual sobre a programação. Williams_IndsS.mq4 - O painel estático com definição preliminar de posição. O painel alterado. O painel é posicionado em relação às barras do gráfico, incluindo a partir do primeiro visível no lado esquerdo, e o preço em relação a máxima na escala do gráfico. O algoritmo não é o mais conveniente, ele também tem alguns inconvenientes na mudançã do TF. Para mover o painel no lugar necessário, é necessário selecionar o seu contorno (retangular), por um duplo clique, e arrastá-lo para o centro sob o cronograma. Com a chegada de um novo tick, o conteúdo do painel também "irá

pular

" dentro do contorno. É possível mover manualmente apenas para

baixo

EXCLUIR para remover o contorno selecionado. e para a direita de um site em execução. Caso tenha exagerado, é necessário pressionar a teclapara remover o contorno selecionado. Depois desse contorno e o painel ser restaurado no canto superior esquerdo da tela, será possível começar a arrastar tudo de novo. Exceto por setas e as assinaturas dos indicadores, no painel existem dois pequenos emblemas: uma mão e um sino. A "mão" serve para alternar para LIGADOe DESLIGADOdo arrasto manual. Desligando fixa o painel. Ligar e desligar ocorre também pela seleção de um distintivo de "mão" e remoção pela chave DELETE, Ou através do menu. O distintivo será restaurado por outra cor e com a opção comutada.

"

Sino

"