CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Williams_Ind - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1357
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Parecido com a hora do dia!

O painel que se move com os indicadores de B.Williams, para a estratégia de negociação Chaos. Ele mostra um sentido dos indicadores AO, AC, e MACD.

O indicador:

O indicador informado é dedicado a todos os fãs das teorias e métodos de Bill Williams.

O indicador vai ajudar a todos aqueles que só começaram a estudar teorias

B.W. Para obter uma melhor visualização do processo de análise da programação, para um método do autor.

E também ajuda a salvar um valioso espaço de trabalho do calendário.

Os painéis:

Na verdade, eu publiquei este painel mais como um exemplo de criação do painel de informações, estático e alterado. Ele também é o exemplo de comutação visual de opções sem uma chamada fora de uma janela de parâmetros.

Williams_Inds.mq4 - representa um código do painel movido no manual sobre a programação.

Williams_IndsS.mq4 - O painel estático com definição preliminar de posição.

O painel alterado.

O painel é posicionado em relação às barras do gráfico, incluindo a partir do primeiro visível no lado esquerdo, e o preço em relação a máxima na escala do gráfico. O algoritmo não é o mais conveniente, ele também tem alguns inconvenientes na mudançã do TF.

Para mover o painel no lugar necessário, é necessário selecionar o seu contorno (retangular), por um duplo clique, e arrastá-lo para o centro sob o cronograma. Com a chegada de um novo tick, o conteúdo do painel também "irá

pular" dentro do contorno.

É possível mover manualmente apenas para

baixo e para a direita de um site em execução. Caso tenha exagerado, é necessário pressionar a tecla EXCLUIR para remover o contorno selecionado.

Depois desse contorno e o painel ser restaurado no canto superior esquerdo da tela, será possível começar a arrastar tudo de novo.

Exceto por setas e as assinaturas dos indicadores, no painel existem dois pequenos emblemas: uma mão e um sino.

A "mão" serve para alternar para LIGADOe DESLIGADOdo arrasto manual. Desligando fixa o painel. Ligar e desligar ocorre também pela seleção de um distintivo de "mão" e remoção pela chave DELETE, Ou através do menu.

O distintivo será restaurado por outra cor e com a opção comutada.

"

O Sino" funciona da mesma maneira. Ele dá um sinal sobre o movimento unidirecional dos indicadores, e ele é automaticamente desligado.

O painel estático.

O painel estático é arranjado mais facilmente e é definido pelos parâmetros de coordenadas em pixels, e no cando da posição.

***

Ambos os painéis têm dois tema de cor para gráficos brancos e negros, já que é agradável para você.

O parâmetro White_Chart_Theme (True ou Falso) define quais assuntos usar.

A conclusão.

Com a ajuda deste exemplo, você pode criar os painéis de informação mais conveniente para você.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9403

Multi Médias Móveis Multi Médias Móveis

Ele mostra as informações sobre 4 Médias Móveis em uma janela separada.

Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo 2010

SuperMultiChart SuperMultiChart

O multi-gráfico universal de moedas, com a lista alterada dos pares, um intervalo de exibição, o período e a posição em uma janela.

Expertoscope Expertoscope

Ele salva os parâmetros atuais do expert para todos os experts ligados aos gráficos.