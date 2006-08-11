Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 22770
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals. Уровни поддержки строятся на уровне фракталов вниз, а уровни сопротивления - фракталов вверх.
Support and Resistance
CoeffofLine
Индикатор показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара).RobotPowerM5 meta4V12
Советник RobotPowerM5_meta4V12.
ZerolagstochsM
Трендовый индикатор, основанный на индикаторе Stochastic.NRMA
Известный индикатор от Константина Копыркина.