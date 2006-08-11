CodeBaseРазделы
Индикаторы

Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals. Уровни поддержки строятся на уровне фракталов вниз, а уровни сопротивления - фракталов вверх.


Support and Resistance

