Автор:

Владимир Хлыстов



Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов



Часто перед принятием решения трейдер просматривает разные временные периоды в поисках текущего тренда для подтверждения своих намерений. Эта процедура занимает значительное время и всегда есть возможность что-то упустить. Для удобства я предлагаю воспользоваться данным индикатором.

Он просматривает все временные периоды и на основании разных способов определения тренда и выдает общую картину в виде компактной матрицы в углу экрана.

В данной версии применяются 4 типа определения тренда:



0 - по индикатору смещения

1 - цена больше или меньше средней + offset

2 - по MA/5/13/34 (когда 5 выше 13 и 34 - тренд вверх, если 5 ниже - тренд вниз, если между 13 и 34 тренда нет)

3 - способ определения тренда по MACD 5/34/5

при желании можно добавить и другие способы, пишите.



Переменные: