Индикатор трендов всех временных периодов - индикатор для MetaTrader 4
- 10212
Автор:
Владимир Хлыстов
Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов
Часто перед принятием решения трейдер просматривает разные временные периоды в поисках текущего тренда для подтверждения своих намерений. Эта процедура занимает значительное время и всегда есть возможность что-то упустить. Для удобства я предлагаю воспользоваться данным индикатором.
Он просматривает все временные периоды и на основании разных способов определения тренда и выдает общую картину в виде компактной матрицы в углу экрана.
В данной версии применяются 4 типа определения тренда:
0 - по индикатору смещения
1 - цена больше или меньше средней + offset
2 - по MA/5/13/34 (когда 5 выше 13 и 34 - тренд вверх, если 5 ниже - тренд вниз, если между 13 и 34 тренда нет)
3 - способ определения тренда по MACD 5/34/5
при желании можно добавить и другие способы, пишите.
Переменные:
size_font - размер шрифта
corner=3 - угол вывода информации
color_UP - цвет тренда вверх
color_DN - цвет тренда вниз
color_0 - цвет полей матрицы
period_TR - период (только для "offset")
offset_TR - смещение (только для "offset")
