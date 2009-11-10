CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор трендов всех временных периодов - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10212
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Владимир Хлыстов

Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов

Часто перед принятием решения трейдер просматривает разные временные периоды в поисках текущего тренда для подтверждения своих намерений. Эта процедура занимает значительное время и всегда есть возможность что-то упустить. Для удобства я предлагаю воспользоваться данным индикатором.
Он просматривает все временные периоды и на основании разных способов определения тренда и выдает общую картину в виде компактной матрицы в углу экрана.

В данной версии применяются 4 типа определения тренда:

0 - по индикатору смещения
1 - цена больше или меньше средней + offset
2 - по MA/5/13/34 (когда 5 выше 13 и 34 - тренд вверх, если 5 ниже - тренд вниз, если между 13 и 34 тренда нет)
3 - способ определения тренда по MACD 5/34/5
при желании можно добавить и другие способы, пишите.

Переменные:

size_font - размер шрифта
corner=3 - угол вывода информации
color_UP - цвет тренда вверх
color_DN - цвет тренда вниз
color_0 - цвет полей матрицы
period_TR - период (только для "offset")
offset_TR - смещение (только для "offset")



Smile Time )) Smile Time ))

Индикатор TimeLines теперь рассказывает анекдоты! ))) Вместо скучных алертов. Хорошее настроение - основа психологического настроя.

AIS5 Trade Machine AIS5 Trade Machine

Alfa Release Russian

LineMA LineMA

Линии между пересечениями двух МА

Best MACD final Best MACD final

Классический MACD с добавлением импульсной системы и настраиваемым множителем для OSMA.