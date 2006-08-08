CodeBaseРазделы
Индикаторы

ATR ratio - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отношения быстрого Average True Range (ATR) к медленному ATR. Индикатор ATR ratio часто достигает высоких значений после стремительного изменения цен. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR ratio формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Если значение индикатора поднимается выше синей горизонтальной линии, можно покупать или продавать.

Стоимостные уровни высокого ATR ratio часто коррелируют с высокой волантильностью. Стоимость низкого ATR ratio часто имеет корреляцию с низкой волантильностью, так как цены стабилизируются или движутся вдоль блокового движения канала до момента возможного пробития.


Индикатор сам по себе не дает достаточное количество сигналов и должен использоваться с другими индикаторами.

Движения волантильности происходят в направлении тренда. Как и системы скользящих средних, системы волантильности, приспособленные для трендовых рынков, не будут хорошо работать на периодах бокового движения.


ATR ratio

ATR Channels ATR Channels

Индикатор строит каналы движения цены, с учётом ATR (Average True Range).

ADXcrosses ADXcrosses

Фиксирует момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX.

BB MACD BB MACD

Классический индикатор MACD, заключенный в торговые полосы.

SAR trading v2.0 SAR trading v2.0

Анализ по дневным графикам, торговля внутри дня.