Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladislav Eremeev
- Visualizaciones:
- 1241
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Imagen:
Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth.
El indicador se basa en el código de Witold Wozniak.
El indicador proporciona buen suavizado sin consumir recursos de CPU considerables.
Características distintivas comparando con el indicador similar (https://www.mql5.com/es/code/584):
- Posibilidad de elegir un tipo de precio y colocarlo sobre los indicadores anteriores,
- Se ha utilizado ratios de suavizado de la otra versión del indicador original.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/929
