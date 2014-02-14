CodeBaseSecciones
Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Vladislav Eremeev
Visualizaciones:
1241
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
matpbf.mq5 (2.75 KB) ver
Autor real:

Witold Wozniak

Imagen:

EURUSDH1

Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth.

El indicador se basa en el código de Witold Wozniak.

El indicador proporciona buen suavizado sin consumir recursos de CPU considerables.

Características distintivas comparando con el indicador similar (https://www.mql5.com/es/code/584):

  • Posibilidad de elegir un tipo de precio y colocarlo sobre los indicadores anteriores,
  • Se ha utilizado ratios de suavizado de la otra versión del indicador original.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/929

