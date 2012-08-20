CodeBaseРазделы
Индикаторы

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Vladislav Eremeev
Просмотров:
3456
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Картинка:

EURUSDH1


Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter.

Индикатор основан на коде Witold Wozniak.

Достоинство - хорошее сглаживание при малых вычислительных затратах


Отличия от аналога (https://www.mql5.com/ru/code/584):

  • Возможность выбирать тип цены и накладывать на предыдущие индикаторы,
  • использованы коэффициенты для сглаживания из другой версии оригинального индикатора.


