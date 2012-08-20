Смотри, как бесплатно скачать роботов
Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Vladislav Eremeev
Просмотров:
3456
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Картинка:
Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter.
Индикатор основан на коде Witold Wozniak.
Достоинство - хорошее сглаживание при малых вычислительных затратах
Отличия от аналога (https://www.mql5.com/ru/code/584):
- Возможность выбирать тип цены и накладывать на предыдущие индикаторы,
- использованы коэффициенты для сглаживания из другой версии оригинального индикатора.
