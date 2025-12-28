CodeBaseSezioni
Indicatori

Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli - indicatore per MetaTrader 5

Witold Wozniak | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Vladislav Eremeev
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Autore reale:

Witold Wozniak

Immagine:

EURUSDH1


Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli.

L'indicatore è basato sul codice di Witold Wozniak.

Vantaggio: buon smoothing a bassi costi computazionali.


Differenze rispetto all'analogo(https://www.mql5.com/it/code/584):

  • Possibilità di selezionare il tipo di prezzo e di sovrapporlo agli indicatori precedenti,
  • vengono utilizzati i coefficienti per lo smoothing di un'altra versione dell'indicatore originale.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/929

