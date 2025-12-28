Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
- Vladislav Eremeev
Visualizzazioni:
- 11
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Autore reale:
Witold Wozniak
Immagine:
Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli.
L'indicatore è basato sul codice di Witold Wozniak.
Vantaggio: buon smoothing a bassi costi computazionali.
Differenze rispetto all'analogo(https://www.mql5.com/it/code/584):
- Possibilità di selezionare il tipo di prezzo e di sovrapporlo agli indicatori precedenti,
- vengono utilizzati i coefficienti per lo smoothing di un'altra versione dell'indicatore originale.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/929
