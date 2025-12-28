거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이동 평균: 3극 버터워스 필터 - MetaTrader 5용 지표
Vladislav Eremeev
- 13
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
위톨드 워즈니악
그림:
이동평균: 3극 버터워스 필터.
이 인디케이터는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다.
장점 - 낮은 계산 비용으로 좋은 평활화
아날로그와의 차이점(https://www.mql5.com/ko/code/584):
- 이전 지표에서 가격 유형 및 오버레이를 선택할 수 있습니다,
- 원래 지표의 다른 버전에서 평활화를 위한 계수가 사용됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/929
