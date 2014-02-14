Mira cómo descargar robots gratis
CCI T3 - indicador para MetaTrader 5
Commodity Channel Index estándar suavizado por el algoritmo de Tilson. El indicador implementa el método de cálculo eficiente (cálculo por cierre de barra).
Consejos:
El indicador puede utilizarse como parte integral de un sistema de trading como el filtro de la señal.
- Señal de compra - el histograma cruza la línea cero hacia arriba.
- Vendemos señal - el histograma cruza la línea cero hacia abajo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/952
Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth
Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth. El indicador se basa en el código de Witold Wozniak.Detector de Tendencia Simple Suavizada
SDetector de Tendencia Simple Suavizada.
La altura del periodo
El indicador calcula la diferencia entre el período máxima y mínimo. El período se especifica en los parámetros del indicador.Punto y Figura
El Indicador de punto y figura se muestra en barras y aparece en una ventana separada.