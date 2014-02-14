CodeBaseSecciones
CCI T3 - indicador para MetaTrader 5

Alexey Topounov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
1478
(29)
cci_t3.mq5 (6.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Commodity Channel Index estándar suavizado por el algoritmo de Tilson. El indicador implementa el método de cálculo eficiente (cálculo por cierre de barra).


Consejos:

El indicador puede utilizarse como parte integral de un sistema de trading como el filtro de la señal.

  • Señal de compra - el histograma cruza la línea cero hacia arriba.
  • Vendemos señal - el histograma cruza la línea cero hacia abajo.

Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth

Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth. El indicador se basa en el código de Witold Wozniak.

Detector de Tendencia Simple Suavizada Detector de Tendencia Simple Suavizada

SDetector de Tendencia Simple Suavizada.

La altura del periodo La altura del periodo

El indicador calcula la diferencia entre el período máxima y mínimo. El período se especifica en los parámetros del indicador.

Punto y Figura Punto y Figura

El Indicador de punto y figura se muestra en barras y aparece en una ventana separada.