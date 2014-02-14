CodeBaseSecciones
Indicadores

Detector de Tendencia Simple - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
Visualizaciones:
1657
Ranking:
(20)
Publicado:
std.mq5 (2.64 KB)
Mismo RSI y DeM pero más sensible.

El uso es similar a los mencionados.

Imagen:

EURUSDH1


versión MQL4:

https://www.mql5.com/en/code/9818

