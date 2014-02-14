CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

La altura del periodo - indicador para MetaTrader 5

Denis Olkhovoy | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1142
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/953

CCI T3 CCI T3

CCI suavizado por el algoritmo de Tilson.

Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth

Media Móvil: 3 Filtros Pole Butterworth. El indicador se basa en el código de Witold Wozniak.

Punto y Figura Punto y Figura

El Indicador de punto y figura se muestra en barras y aparece en una ventana separada.

Tandem Tandem

Par de trading. Cobertura. Estrategias de mercado neutral.