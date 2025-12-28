Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtre - MetaTrader 5 için gösterge
- Vladislav Eremeev
- 16
Gerçek yazar:
Witold Wozniak
Resim:
Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtresi.
Gösterge Witold Wozniak'ın koduna dayanmaktadır.
Avantaj - düşük hesaplama maliyetlerinde iyi yumuşatma
Analogdan farklılıklar(https://www.mql5.com/tr/code/584):
- Fiyat türünü seçme ve önceki göstergelerin üzerine bindirme yeteneği,
- Orijinal göstergenin başka bir versiyonundan düzeltme için katsayılar kullanılır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/929
