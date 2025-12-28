Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtre - MetaTrader 5 için gösterge

Witold Wozniak | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Vladislav Eremeev
Görüntülemeler:
16
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Witold Wozniak

Resim:

EURUSDH1


Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtresi.

Gösterge Witold Wozniak'ın koduna dayanmaktadır.

Avantaj - düşük hesaplama maliyetlerinde iyi yumuşatma


Analogdan farklılıklar(https://www.mql5.com/tr/code/584):

  • Fiyat türünü seçme ve önceki göstergelerin üzerine bindirme yeteneği,
  • Orijinal göstergenin başka bir versiyonundan düzeltme için katsayılar kullanılır.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/929

