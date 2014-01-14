CodeBaseSecciones
Indicadores

Three Pole Butterworth Filter - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1331
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Descripción:

El filtro de tres polos Butterworth se utiliza para suavizar este algoritmo de cálculo de media móvil. El filtro se describe en el libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

Three Pole Butterworth Filter

Magnified Market Price Magnified Market Price

El indicador muestra el precio actual en una de las esquinas del gráfico.

Candles Smoothed HTF Candles Smoothed HTF

Este indicador muestra las velas promediadas de un marco temporal más grande en otro más pequeño.

Sine Wave Sine Wave

El indicador actúa de una manera totalmente opuesta en comparación con las medias móviles adaptativas en un mercado de tendencia: en caso de una tendencia definida, ambas líneas del indicador (Lead Sine and Sine Wave) se mueven en paralelo entre sí y muestran la dirección de la tendencia por su ubicación en relación con otro; en el caso de un llano, el indicador Sine Wave reacciona rápidamente sobre los movimientos de oscilación del mercado.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

El filtro de dos polos Butterworth se utiliza para suavizar este algoritmo de cálculo de media móvil.