Three Pole Butterworth Filter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1331
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Descripción:
El filtro de tres polos Butterworth se utiliza para suavizar este algoritmo de cálculo de media móvil. El filtro se describe en el libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/584
