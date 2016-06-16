実際の著者：

Witold Wozniak

画像：









移動平均：3極バターワースフィルタ。

この指標は、ヴィトルドウォズニアック氏のコードに基づいています。

この指標は多量のCPUリソースを消費することなく良好な平滑化を提供します。







同様の指標と比較した顕著な特徴（https://www.mql5.com/en/code/584）：



価格のタイプを選択し以前の指標に配置する機能

オリジナルの指標の別のバージョンの平滑化比率が使用されました。



