無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
移動平均：3極バターワースフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladislav Eremeev
- ビュー:
- 1066
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
画像：
移動平均：3極バターワースフィルタ。
この指標は、ヴィトルドウォズニアック氏のコードに基づいています。
この指標は多量のCPUリソースを消費することなく良好な平滑化を提供します。
同様の指標と比較した顕著な特徴（https://www.mql5.com/en/code/584）：
- 価格のタイプを選択し以前の指標に配置する機能
- オリジナルの指標の別のバージョンの平滑化比率が使用されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/929
平滑化されたシンプルなトレンド検出器
平滑化されたシンプルなトレンド検出器。シンプルなトレンド検出器
RASIとデムと同じでより敏感なもの。
モメンタムの色の塗りつぶし
モメンタムテクニカル指標は、与えられた時間スパンにわたる金融商品の価格の変化を測定します。Widescreenshooter
ワイドスクリーンショットを作成するスクリプトです。