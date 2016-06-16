コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

移動平均：3極バターワースフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Vladislav Eremeev
ビュー:
1066
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
matpbf.mq5 (2.75 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Witold Wozniak

画像：

EURUSDH1


移動平均：3極バターワースフィルタ。

この指標は、ヴィトルドウォズニアック氏のコードに基づいています。

この指標は多量のCPUリソースを消費することなく良好な平滑化を提供します。


同様の指標と比較した顕著な特徴（https://www.mql5.com/en/code/584）：

  • 価格のタイプを選択し以前の指標に配置する機能
  • オリジナルの指標の別のバージョンの平滑化比率が使用されました。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/929

