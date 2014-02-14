Mira cómo descargar robots gratis
Detector de Tendencia Simple Suavizada - indicador para MetaTrader 5
Para alisar se utilizaron 3 filtros Pole Butterworth de Witold Wozniak.
El indicador se utiliza de manera similar a RSI y deM.
La línea azul representa la versión no suavizada, mientras que el rojo muestra versión suavizada.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/928
