Detector de Tendencia Simple Suavizada - indicador para MetaTrader 5

Para alisar se utilizaron 3 filtros Pole Butterworth de Witold Wozniak.

El indicador se utiliza de manera similar a RSI y deM.

Imagen:

EURUSDH1

La línea azul representa la versión no suavizada, mientras que el rojo muestra versión suavizada.

