CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Moyenne mobile : filtre Butterworth à 3 pôles - indicateur pour MetaTrader 5

Witold Wozniak | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Vladislav Eremeev
Vues:
19
Note:
(18)
Publié:
matpbf.mq5 (2.76 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Véritable auteur :

Witold Wozniak

Image :

EURUSDH1


Moyenne mobile : Filtre Butterworth à 3 pôles.

L'indicateur est basé sur le code de Witold Wozniak.

Avantage : bon lissage à faible coût de calcul.


Différences par rapport à l'analogue(https://www.mql5.com/fr/code/584):

  • Possibilité de sélectionner le type de prix et de le superposer à des indicateurs précédents,
  • utilisation de coefficients de lissage provenant d'une autre version de l'indicateur original.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/929

BrakeMA BrakeMA

Indicateur de tendance simple sous forme de NRTR

Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

Il s'agit d'un script permettant d'imprimer toutes les transactions ouvertes et leurs PnL à un moment précis de l'histoire.

EA_CCIT3 EA_CCIT3

L'Expert Advisor est basé sur CCIT3_Simple et CCIT3_noReCalc. La négociation est basée sur le croisement du prix zéro de l'indicateur.

SymbolSyncEA SymbolSyncEA

Synchronise tous les symboles graphiques avec le symbole du graphique auquel l'EA est rattaché.