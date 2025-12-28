Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Moyenne mobile : filtre Butterworth à 3 pôles - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Vladislav Eremeev
- Vues:
- 19
- Note:
-
- Publié:
Publié:
Véritable auteur :
Witold Wozniak
Image :
Moyenne mobile : Filtre Butterworth à 3 pôles.
L'indicateur est basé sur le code de Witold Wozniak.
Avantage : bon lissage à faible coût de calcul.
Différences par rapport à l'analogue(https://www.mql5.com/fr/code/584):
- Possibilité de sélectionner le type de prix et de le superposer à des indicateurs précédents,
- utilisation de coefficients de lissage provenant d'une autre version de l'indicateur original.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/929
