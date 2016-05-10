Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter.

Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.

Der Indikator bietet eine gute Glättung, ohne erheblich CPU-Ressourcen zu verbrauchen.







Die Besonderheiten im Vergleich zum ähnlichen Indikator (https://www.mql5.com/en/code/584):



Möglichkeit einen Preistyp auszuwählen und über den vorherigen Indikator zu platzieren,

die Glättungsformel stammen aus einer anderen Version, nicht dem Originalindikator.



