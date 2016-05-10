CodeBaseKategorien
Indikatoren

Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
1012
(18)
matpbf.mq5 (2.75 KB) ansehen
Witold Wozniak

EURUSDH1


Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter.

Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.

Der Indikator bietet eine gute Glättung, ohne erheblich CPU-Ressourcen zu verbrauchen.


Die Besonderheiten im Vergleich zum ähnlichen Indikator (https://www.mql5.com/en/code/584):

  • Möglichkeit einen Preistyp auszuwählen und über den vorherigen Indikator zu platzieren,
  • die Glättungsformel stammen aus einer anderen Version, nicht dem Originalindikator.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/929

