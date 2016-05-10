Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- Vladislav Eremeev
- 1012
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter.
Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.
Der Indikator bietet eine gute Glättung, ohne erheblich CPU-Ressourcen zu verbrauchen.
Die Besonderheiten im Vergleich zum ähnlichen Indikator (https://www.mql5.com/en/code/584):
- Möglichkeit einen Preistyp auszuwählen und über den vorherigen Indikator zu platzieren,
- die Glättungsformel stammen aus einer anderen Version, nicht dem Originalindikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/929
