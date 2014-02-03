请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
移动平均: 3极巴特沃斯过滤器 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Vladislav Eremeev
- 显示:
- 1590
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Witold Wozniak
图片:
移动平均: 3极巴特沃斯过滤器.
本指标基于Witold Wozniak的代码.
本指标提供了不很消耗CPU资源的良好平滑方法.
和类似指标相比的突出特点 (https://www.mql5.com/zh/code/584):
- 可以选择价格类型并可替代前一指标,
- 使用了原有指标另一 版本的平滑比率.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/929
