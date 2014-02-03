真实作者:

Witold Wozniak

图片:









移动平均: 3极巴特沃斯过滤器.

本指标基于Witold Wozniak的代码.

本指标提供了不很消耗CPU资源的良好平滑方法.







和类似指标相比的突出特点 (https://www.mql5.com/zh/code/584):



可以选择价格类型并可替代前一指标,

使用了原有指标另一 版本的平滑比率.



