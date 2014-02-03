代码库部分
移动平均: 3极巴特沃斯过滤器 - MetaTrader 5脚本

Vladislav Eremeev
1590
(18)
matpbf.mq5 (2.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

Witold Wozniak

图片:

EURUSDH1


移动平均: 3极巴特沃斯过滤器.

本指标基于Witold Wozniak的代码.

本指标提供了不很消耗CPU资源的良好平滑方法.


和类似指标相比的突出特点 (https://www.mql5.com/zh/code/584):

  • 可以选择价格类型并可替代前一指标,
  • 使用了原有指标另一 版本的平滑比率.


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/929

