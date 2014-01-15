CodeBaseSeções
Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Vladislav Eremeev
Visualizações:
2047
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Real author:

Witold Wozniak

Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth.

O indicador é baseado no código de Witold Wozniak. O indicador fornece um bom alisamento sem consumir consideráveis recursos da CPU.

Características distintivas comparando com um indicador semelhante (https://www.mql5.com/pt/code/584):

  • Possibilidade de escolher um tipo de preço e colocar sobre os indicadores anteriores,
  • proporções de suavização de uma outra versão do indicador original foram utilizados.

EURUSDH1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/929

