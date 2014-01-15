Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladislav Eremeev
- Visualizações:
- 2047
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Real author:
Witold Wozniak
Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth.
O indicador é baseado no código de Witold Wozniak. O indicador fornece um bom alisamento sem consumir consideráveis recursos da CPU.
Características distintivas comparando com um indicador semelhante (https://www.mql5.com/pt/code/584):
- Possibilidade de escolher um tipo de preço e colocar sobre os indicadores anteriores,
- proporções de suavização de uma outra versão do indicador original foram utilizados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/929
Expert Advisor baseado no CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Cruzamento da linha zero do indicador é usado para atividade de negociação.RVI-Crossover_Alert
Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.
Script desenvolvido para fechar posições em aberto.InvertPosition
O script foi desenvolvido para inverter as posições em aberto com valores em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual e o volume, dependendo da posição invertida.