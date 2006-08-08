Ставь лайки и следи за новостями
Smoothed ADX BARS - индикатор для MetaTrader 4
5695
Индикатор Smoothed ADX BARS сглаживает значения экстремумов ADX баров.
Максимум ADX бара равен максимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI больше +DI.
Максимум ADX бара равен минимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI меньше +DI.
Минимум ADX бара равен максимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI меньше +DI.
Минимум ADX бара равен минимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI больше +DI.
