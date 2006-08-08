CodeBaseРазделы
Индикаторы

Smoothed ADX BARS - индикатор для MetaTrader 4

5695
(8)
Индикатор Smoothed ADX BARS сглаживает значения экстремумов ADX баров.

Максимум ADX бара равен максимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI больше +DI.

Максимум ADX бара равен минимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI меньше +DI.

Минимум ADX бара равен максимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI меньше +DI.

Минимум ADX бара равен минимуму ценового бара, если линий индикатора Average Directional Movement Index (ADX) -DI больше +DI.


Smoothed ADX BARS

wlxFractals wlxFractals

Индикатор позволяет строить фракталы, определяя количество значящих баров слева и справа.

wlxBWWiseMan wlxBWWiseMan

Индикатор указывает свечи изменения тренда. Рассчитывается на основе Awesome oscillator.

ADXcrosses ADXcrosses

Фиксирует момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX.

ATR Channels ATR Channels

Индикатор строит каналы движения цены, с учётом ATR (Average True Range).