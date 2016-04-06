und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Sobald extreme Werte des MACD zwei bestimmte Muster zeigen, werden Signale generiert.
Die am besten funktionierenden Timeframes für diesen Indikator sind H1 und größer. Diese Indikator zeigt schon sehr gute Ergebnisse im Strategietester, aber sie können noch einige Parameter verändern.
Ich verwende ihn als Trendfilter. Der Drawdown ist sehr hoch aber der Indikator macht dennoch seinen Job.
Hier sind die Ergebnisse der Signale wobei die Lotgröße 1 Lot beträgt:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
Viel Spaß ;)
