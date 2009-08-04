CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD_Signals - индикатор для MetaTrader 4

Сигналы генерируются, когда вершины индикатора MACD образуют одну из двух фигур, описанных в коде.

Использовать индикатор лучше всего на ТФ, начиная с H1 и выше. Показывает неплохие результаты сам по себе.

Я его использую в качестве трендового фильтра. Просадка великовата, но свою работу он выполняет.


Вот такие картинки он может рисовать в тестере одним лотом:

EURUSD

GBPUSD


USDJPY



