Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD_Signals - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9877
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигналы генерируются, когда вершины индикатора MACD образуют одну из двух фигур, описанных в коде.
Использовать индикатор лучше всего на ТФ, начиная с H1 и выше. Показывает неплохие результаты сам по себе.
Я его использую в качестве трендового фильтра. Просадка великовата, но свою работу он выполняет.
Вот такие картинки он может рисовать в тестере одним лотом:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
Индикатор относительного положения валюты
Рассчитывается относительное положение валюты относительно экстремумов и пересчитывается относительно экстремумов другой валюты.Pinball machine
генератор псевдослучайных чисел
Cluster indicator - Complex-pair with divergence alert
The indicator show the divergence between price and the indicator complex-pair. it works best on timeframe M30 and upper.FiboPivot
Стратегия основана на показаниях индикатора FiboPivot