Сигналы генерируются, когда вершины индикатора MACD образуют одну из двух фигур, описанных в коде.

Использовать индикатор лучше всего на ТФ, начиная с H1 и выше. Показывает неплохие результаты сам по себе.

Я его использую в качестве трендового фильтра. Просадка великовата, но свою работу он выполняет.





Вот такие картинки он может рисовать в тестере одним лотом:

EURUSD



GBPUSD





USDJPY



