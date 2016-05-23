Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
newMACD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1289
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador newMACD.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9036
VisualOpenOrderWithMM
Arrastrar y colocar el script en el gráfico en el punto donde debe permanecer el StopLoss. El script Guión comparará el StopLoss deseado con el precio actual y determinará el tipo de orden - compra o venta. El siguiente paso es calcular el volumen según el margen libre y el riesgoSpectr
Spectr
ytg_Zodiac_V0
El indicador astrológico. Marcas del zodiaco. La marca actual.Carter MA
Indicadr Carter MA.