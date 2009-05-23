CodeBaseРазделы
ytg_Multi_Stoch - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4901
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Мультивалютный советник на индикаторе Stochastic.


+ind_MA_RSI_MACD_v.7 +ind_MA_RSI_MACD_v.7

Стрелочный индикатор

Day_Traiding_PAMXA Day_Traiding_PAMXA

Переделанный Day_Traiding. На тестере за 2009 работает отлично. Тайфрейм D1. Используемые графики: AO, ADX и Stochastic.

Precipice Precipice

Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."

Гистограмма объемов другая интерпретация Гистограмма объемов другая интерпретация

Гистограмма объемов по вертикали