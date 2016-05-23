CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

ytg_Multi_Stoch - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
716
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Consultor multimoeda no indicador Estocástico.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8942

TST TST

Sem, indicador conselheiro.

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Conselheiro multimoeda que, no tempo definido pelo usuário, abre uma posição de mercado, à sua escolhar, Buy ou Sell. Além disso, você pode definir tanto o fechamento da posição, selecionar moedas, escolher pordentagens de lucro e perda para fechar todas as posições.

Trigger Line Trigger Line

Indicador Trigger Line.

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Alteração do preço expresso em percentagem.