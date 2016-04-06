Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ytg_Multi_Stoch - Experte für den MetaTrader 4
TST
Ohne den Advisor anzuzeigen.MultiHedg_1
Dieser Multi-Währungs Expert Advisor öffnet eine Position als Buy oder Sell innerhalb der vom User angegebenen Zeit. Es ist zudem möglich, die Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit schließen zu lassen, die Währungspaare auszuwählen und eine prozentuale Angabe für Profit und Verlust zu machen.
Trigger Line
Trigger-Linien Indikator.ytg_Change_Price_Percent
Die Veränderung des Preises in Prozent