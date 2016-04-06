CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ytg_Multi_Stoch - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Der Multi-Währungs Expert Advisor auf Basis des Stochastik Indikators.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8942

TST TST

Ohne den Advisor anzuzeigen.

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Dieser Multi-Währungs Expert Advisor öffnet eine Position als Buy oder Sell innerhalb der vom User angegebenen Zeit. Es ist zudem möglich, die Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit schließen zu lassen, die Währungspaare auszuwählen und eine prozentuale Angabe für Profit und Verlust zu machen.

Trigger Line Trigger Line

Trigger-Linien Indikator.

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Die Veränderung des Preises in Prozent