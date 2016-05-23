Descripción:



Estrategia Breakthrough.

Primero, se colocan dos órdenes pendientes. Define un corredor con el rango de la propiedad del canal especificado. Es necesario para la detección de la dirección del movimiento del precio aproximado.

Después del breakthrough de la gestión se realiza una nueva orden mediante la estrategia de "Staits".



Para la orden de llenado estamos colocando dos órdenes stop, se define un rango de canal especificado en las propiedades.

Los precios de Stop Loss para las órdenes son los mismos que el precio del breakthrough.

La salida se realiza después de que el beneficio sea el mismo según lo especificado en la propiedad de Profit ,

o después de las ganancias totales de las monedas de todos los trades (de todas las instancias de expertos adjuntas) lograr el valor definido por la propiedad CommonProfit .



Por lo tanto, todo va a estar claro después de las ofertas y durante la visualización.

Se admite el aumento aritmético de órdenes.

También se admite el cálculo automático del tamaño de lote, no recomiendo establecer mayor al 3%.

Si alguien encuentra los parámetros buenos para el trading, por favor informar sobre ello Seguro que existen dichos parámetros.



No me gustaría aconsejar utilizar con sólo un par, pero por supuesto, es genial para probar en cuentas demo o en el probador de estrategias del MT.

Para los diversos pares de divisas, la estrategia podría ser más eficiente, lo he probado en la cuenta demo.

Pero es imposible encontrar los parámetros óptimos en este caso, debido a los intercambios de la multimoneda.





Una imagen de la cuenta demo:

He utilizado 5 pares de divisas, el tamaño del canal de beneficio fue de 100, la ganancia era 150 y el beneficio común fue 300.



El drawdown máximo era el mismo, como vemos en la imagen.



El saldo inicial fue de 25000, la estrategia también puede trabajar con 10000.



*.mqh -- copy to include

logical.mq4, trade.mq4 copy to libraries

Stairs.mq4 -- the expert advisor.

