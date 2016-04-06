Beschreibung:



Ausbruchstrategie.

Zunächst werden zwei wartende (pending) Orders platziert. Diese definieren den Korridor mit der Breite des angegebenen Kanals. Dies ist für die Erkennung der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung notwendig.

Nach dem Durchbruch wird das weitere Management durch die Stufen-Strategie vollzogen.



Für die ausgeführte Order platzieren wir zwei Stop-Orders, die durch die Kanalbreite spezifiziert werden.

Die Stop Loss Levels für diese Orders sind die gleichen, wie der Breakthrough-Preis.

Die Positionen werden geschlossen, sobald der angegebene Profit, gemäß der Variablen Profit erreicht wurde,

oder wenn der gesamte Profit aller gehandelten Währungen (von allen hinzugefügten Experten) den Wert der Variable CommonProfit erreicht.



Somit ist der Handel und die Visualisierung klar.

Eine arithmetische Erhöhung der Orders wird unterstützt.

Die Lotgröße wird ebenso automatisch berechnet. Ich empfehle hier nicht mehr als 3% einzustellen.

Wenn hierfür jemand gute Parameter findet, dann lassen Sie mich es bitte wissen. Ich bin mir sicher, dass es hierfür gute Parameter gibt.



Ich würde nicht dazu raten, diese Strategie nur mit einem Währungspaar auszuführen. Aber testen Sie dieses einfach auf einem Demo-Account oder in dem Strategietester.

Bei der Verwendung von mehreren Währungspaaren scheint diese Strategie effizienter zu sein. Dieses habe ich auf einem Demo-Account getestet.

Aber in so einem Fall scheint es aufgrund der verschiedenen parallelen Währungen fast unmöglich zu sein, die optimalen Parameter zu finden .





Ich habe fünf Währungspaare verwendet, die Breite des Kanals war 100, der Profit war 150 und der gemeinsame Profit war 300.



Der maximale Drawdown war so, wie es in dem Bild zu sehen ist.



Das Startkapital war 25000, die Strategie arbeitet aber auch mit 10000.



*.mqh -- In das include-Verzeichnis kopieren

logical.mq4, trade.mq4 in das Verzeichneis "libraries" kopieren

Stairs.mq4 -- Der Expert Advisor.

