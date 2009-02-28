CodeBaseРазделы
Лесенко - эксперт для MetaTrader 4

Стратегия на пробой.

Изначально выставляются две отложки образуя коридор в половину от заданного в свойствах канала. Это нужно для примерного определения направления движения.

После пробоя происходит управление ордерами по стратегии "лестница" --

открытый пробитием ордер оборачивается стоповыми ордерами которые образуют канал шириной, задаваемой в свойствах.

причем стоплоссы у этих ордеров ставятся на цену пробития.

Выход происходит по достижении суммарного профита в Profit пунктов или суммарного профита CommonProfit по валютам, на которых он стоит.

Вобщем все сразу станет понятно при взгляде на график сделок и при визуализации.

Предусмотрено арифметическое увеличение ордеров.

Предусморен автолот, не рекомендую при включенном увеличении лота ставить больше 3%.


Если кто-то найдет хорошо работающие параметры -- просьба поделиться. Практически уверен, что такие параметры есть.


На отдельном инструменте применять все-таки не советовал бы, хотя поиграться в тестере и на деме будет прикольно.

Для нескольких инструментов, думаю, стратегия имеет смысл, в чем убедился на деме. Но настроить параметры в тестере не получится, ибо мультивалютник.



Это 5 пар, канал 100 профит 150 общий профит 300. Максимальная просадка именно такая, как на графике.

25000 брались просто с запасом, на 10000 стратегия должна работать.


Это 1 пара евробакс, канал 150 профит 230.

Не путать с демой, на деме тестилась мультивалютная часть стратегии, поэтому результаты тестера должны быть максимально близко к реальным результатам.


*.mqh -- в include

logical.mq4 trade.mq4 -- в libraries

Stairs.mq4 -- сам советник.


1. Рекомендации.

- При прогоне в тестере CommonProfit должен быть больше Profit.

- Profit должен быть больше Channel, иначе стратегия смысла имеет мало, несмотря на положительную картинку ниже.

Тестером отношение легко находится -- Profit/Channel должно быть от 1.5 до 2 - 2.5


Внимание, канал и профит (и общий тоже) меряются в пунктах, поэтому не забываем, что многие ДЦ добавили один знак в котировки, а значит все это надо умножать на 10.


2. Проблемы.

-- При узком канале или гэпе может случиться такое, что советник буде постоянно непрерывно ставить отложку с одной стороны, потом ее сразу удалять.

Как победить пока не знаю, за этим надо следить. Такая же проблема может произойти если есть ограничение по количеству открытых ордеров.

-- Если поставить 5-6 советников на 1 терминал -- при теперешнем количестве тиков в единицу времени -- реально местами виснет. Ну правда эта проблема легко решаема.


3. TODO.

- Вобщем сразу понятно, что советник не будет зарабатывать ночью, поэтому если есть возможность, его на ночь надо обрубать.

- Кроме того -- довольно интересное наблюдение -- советник сливает в пятницу.

- Сделать ограничение по максимальному лоту.

- Уменьшить жор процессора.

- Добавить проверку стоп-уровней, если ордер не выставляется, входить по рынку или просто ругаться.


Предложения, замечания принимаются.

