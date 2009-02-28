Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Лесенко - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6533
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стратегия на пробой.
Изначально выставляются две отложки образуя коридор в половину от заданного в свойствах канала. Это нужно для примерного определения направления движения.
После пробоя происходит управление ордерами по стратегии "лестница" --
открытый пробитием ордер оборачивается стоповыми ордерами которые образуют канал шириной, задаваемой в свойствах.
причем стоплоссы у этих ордеров ставятся на цену пробития.
Выход происходит по достижении суммарного профита в Profit пунктов или суммарного профита CommonProfit по валютам, на которых он стоит.
Вобщем все сразу станет понятно при взгляде на график сделок и при визуализации.
Предусмотрено арифметическое увеличение ордеров.
Предусморен автолот, не рекомендую при включенном увеличении лота ставить больше 3%.
Если кто-то найдет хорошо работающие параметры -- просьба поделиться. Практически уверен, что такие параметры есть.
На отдельном инструменте применять все-таки не советовал бы, хотя поиграться в тестере и на деме будет прикольно.
Для нескольких инструментов, думаю, стратегия имеет смысл, в чем убедился на деме. Но настроить параметры в тестере не получится, ибо мультивалютник.
Это 5 пар, канал 100 профит 150 общий профит 300. Максимальная просадка именно такая, как на графике.
25000 брались просто с запасом, на 10000 стратегия должна работать.
Это 1 пара евробакс, канал 150 профит 230.
Не путать с демой, на деме тестилась мультивалютная часть стратегии, поэтому результаты тестера должны быть максимально близко к реальным результатам.
*.mqh -- в include
logical.mq4 trade.mq4 -- в libraries
Stairs.mq4 -- сам советник.
1. Рекомендации.
- При прогоне в тестере CommonProfit должен быть больше Profit.
- Profit должен быть больше Channel, иначе стратегия смысла имеет мало, несмотря на положительную картинку ниже.
Тестером отношение легко находится -- Profit/Channel должно быть от 1.5 до 2 - 2.5
Внимание, канал и профит (и общий тоже) меряются в пунктах, поэтому не забываем, что многие ДЦ добавили один знак в котировки, а значит все это надо умножать на 10.
2. Проблемы.
-- При узком канале или гэпе может случиться такое, что советник буде постоянно непрерывно ставить отложку с одной стороны, потом ее сразу удалять.
Как победить пока не знаю, за этим надо следить. Такая же проблема может произойти если есть ограничение по количеству открытых ордеров.
-- Если поставить 5-6 советников на 1 терминал -- при теперешнем
количестве тиков в единицу времени -- реально местами виснет. Ну правда
эта проблема легко решаема.
3. TODO.
- Вобщем сразу понятно, что советник не будет зарабатывать ночью, поэтому если есть возможность, его на ночь надо обрубать.
- Кроме того -- довольно интересное наблюдение -- советник сливает в пятницу.
- Сделать ограничение по максимальному лоту.
- Уменьшить жор процессора.
- Добавить проверку стоп-уровней, если ордер не выставляется, входить по рынку или просто ругаться.
Предложения, замечания принимаются.
Простой код для применения в качестве каркаса новичкамиПравильный порядок (версия 1.0.01)
Эксперт основан на 5 МАшках: 10-, 20-, 50-, 100-, 200- периодичностью и + ADX (основная линия)
Bar clock with hours, minutes and seconds, especially useful for who trades 4H charts.iK_tay индикатор-советник
Оригинальный индикатор-советник выдает рекомендации (прогноз) на завтра в виде уровней ТейкПрофит, СтопЛосс и направления торговли (Buy или Sell).