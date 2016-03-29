描述:



突破策略.

首先, 设置两个挂单. 它们使用指定的属性定义了一条通道. 还需要侦测可能的价格移动方向.

在突破之后, 通过"阶梯"策略进行进一步订单管理.



对于执行过的订单, 我们设置两个止损单, 它们定义了在属性中指定的通道范围.

这些订单的止损与突破的价格相同.

退出是在利润达到在Profit属性中的设置时进行,

或者当所有交易(所有由附加的EA进行的交易)的总利润达到了由CommonProfit 属性定义的值时退出.



这样, 在可视化交易中一切都非常清楚.

支持订单数的算术增长.

也支持自动计算手数, 我不推荐把它设置为大于3%.

如果有人在交易中发现好的参数, 请通知大家. 我确信有这样的参数存在.



我不建议只在一个货币对上使用它, 但是当然在MT的策略测试器中测试它没有问题.

对于多个货币对, 策略也许更加有效, 我已经在模拟账户中测试过它了.

但是这种情况下无法寻找最优参数, 因为这是多币种交易.





我使用了5个货币对, 利润通道的大小是100, 利润(Profit)为150, 而通用利润(CommonProfit)为300.



最大回撤与我们在图片上看到的一样.



初始余额为 25000, 本策略也可以在余额 10000 的条件下运行.



*.mqh -- 复制到 include 目录

logical.mq4, trade.mq4 复制到 libraries 目录

Stairs.mq4 -- EA交易.

