Estratégia de fuga.

Inicialmente colocam-se dois pendentes, formando um corredor com a metade do tamanho a partir do especificado nas propriedades do canal. É necessário para determinar a direção aproximada da direção.

Após a fuga acontece o controle de ordens segundo a estratégia de "escada" --



com a fuga aberta, o ordem torna-se em ordens stop que formam a largura do canal especificada nas propriedades.

embora os stop loos nestas ordens se coloquem como preço de fuga.

A saída acontece ao atingir o lucro total Profit dos pontos ou o lucro total CommonProfit de acordo com as moedas nas quais ele situa-se.

Em geral, tudo torna-se imediatamente claro ao conferir o gráfico de transações e visualizar.



Esta previsto o aumento aritmético das ordens.

Previsto um aut-lote, não recomendo colocar mais de 3% enquanto o lote estiver aumentando.







Se alguém encontrar bons parâmetros de trabalho - por favor, compartilhe. Tenho certeza que essas configurações existem.







Não recomendo usar em um instrumento separado, mas, para jogar no testador e no demo, vai ser divertido.

Para algumas ferramentas, penso eu, a estratégia faz sentido, o que me convenceu no demo. Mas ajustar as configurações no testador não vai funcionar, pois é de várias moedas.







São 5 pares, canal 100, lucro 150, lucro total 300. A queda máxima é exatamente a mesma no gráfico.



25000 foram tomada simplesmente como reserva, a estratégia deve funcionar com 10000.





Este é 1 par euro/dólar, canal 150 lucro 230.



Não deve ser confundido com o demo, no demo foi testada a parte multimoeda da estratégia, de modo que os resultados devem ser tão próximas com os resultados reais.





*.mqh -- no include

logical.mq4 trade.mq4 -- в libraries

Stairs.mq4 -- o próprio conselheiro.





1. Recomendações.



- Ao executar no testador CommonProfit deve ser superior ao Profit.

- Profit deve ser superior ao Channel, caso contrário a estratégia tem pouco sentido, apesar da imagem positiva embaixo.



A relação é facilmente encontrada pelo tester -- Profit/Channel deve ser entre 1.5 e 2 - 2.5





Atenção, o canal e o lucro (e geral também) trocam-se em pontos, por isso não devemos esquecer que muitos DC adicionaram um símbolo nas cotações, ou seja, é necessário multiplicar tudo isto por 10.







2. Problemas.



-- Quando o canal ou gap é estreito, pode acontecer que o conselheiro vai colocar constantemente uma ordem pendente por um lado e, em seguida, apaga-a imediatamente.

Como ganhar não sei ainda, isso deve ser monitorado. O mesmo problema pode ocorrer se houver uma restrição no número de ordens abertas.

-- Se colocarmos 5-6 conselheiros para 1 terminal -- com a quantidade presente de ticks na unidade de tempo -- realmente trava com os lugares. Bem, a verdade é que este problema é facilmente solucionável.







3. TODO.



- Então fica imediatamente claro que o conselheiro não vai estar ganhando à noite, por isso se houver uma possibilidade, é preciso desligá-o durante a noite.

- Além disso -- uma observação bastante interessante -- o conselheiro funde-se na sexta-feira.

- Faça uma limitação do lote máximo.

- Reduzir o consumo do processador.

- Adicionar a verificação dos níveis stop, se a ordem não for colocada, então entrará segundo o mercado ou começará a maldizer.







Sugestões, comentários, por favor.