Indicador de 2 МАs de diferentes pares de divisas en una sola ventana
El indicador traza la diferencia entre dos MAs del EURUSD y GDPUSD en una subventana.
Los parámetros del MA se pueden ajustar a través de la configuración del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8638
