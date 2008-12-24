Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор 2-х МА разных валютных пар в одном окне. - индикатор для MetaTrader 4
- 6238
MTrendLine alert
Этот простенький индикатор состоит из четырех трендовых линий, которые показывают цифрами, расстояние от трендовой линии до цены, и сигналят при подходе цены на выставленное количество пунктов.Ryan_Jones_SM
Стрелками показывает где баить, где селить. Если будет тренд - будет давать профит, если не будет тренда - профита не будет.
Tabela sygnałów (PL)
To jest tabela sygnałów którą stworzyłem w oparciu o popularne wskaźniki rynkowe... myślę, że każdemu może się przydać.Индикатор Sidus v.2
Индикатор ставит стрелки при пересечении ма и пересечении rsi уровня 50.