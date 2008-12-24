Этот простенький индикатор состоит из четырех трендовых линий, которые показывают цифрами, расстояние от трендовой линии до цены, и сигналят при подходе цены на выставленное количество пунктов.

Стрелками показывает где баить, где селить. Если будет тренд - будет давать профит, если не будет тренда - профита не будет.