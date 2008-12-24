CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор 2-х МА разных валютных пар в одном окне. - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор строит разницу между двумя МА валютной пары EURUSD и GBPUSD в одном под окне.

Параметры МА можно настроить в настройках индикатора.


