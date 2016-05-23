Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StohColored, StohDivergence - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1037
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En primer lugar, hay que adjuntar el archivo ind_StoColored_v1, luego arrastrar el DivPeakTroughSto_SW_v1 con el ratón a la misma ventana.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8641
Alerta MTrendLine
Es un indicador simple que consta de cuatro líneas de tendencia que muestran la distancia entre la línea de tendencia y el precio a través de números y que dan las señales cuando el precio va hacia el número especificado de puntos.Indicador de 2 МАs de diferentes pares de divisas en una sola ventana
El Indicador de 2 МАs de diferentes pares de divisas en una sola ventana.
Indicador Peak Price Values (valores de precios máximos)
El indicador Peak Price Values.Parabolic_Standart2
Este código del parabolic SAR no tiene los errores cuando se trabaja con un segundo indicador similar situado en la misma gráfica.