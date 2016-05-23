CodeBaseSecciones
Indicadores

StohColored, StohDivergence - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1037
Ranking:
(4)
Publicado:
Publicado:
En primer lugar, hay que adjuntar el archivo ind_StoColored_v1, luego arrastrar el DivPeakTroughSto_SW_v1 con el ratón a la misma ventana.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8641

