Indikatoren

Indicator of 2 МАs of Different Currency Pairs in One Window - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
749
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
2_2_MA.mq4 (2.65 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten von EURUSD und GBPUSD in einem Unterfenster.

Die Parameter der gleitenden Durchschnitte können in dem Eigenschaftenfenster des Indikators angegeben werden.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8638

