Indicator of 2 МАs of Different Currency Pairs in One Window - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 749
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Dieser Indikator zeichnet den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten von EURUSD und GBPUSD in einem Unterfenster.
Die Parameter der gleitenden Durchschnitte können in dem Eigenschaftenfenster des Indikators angegeben werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8638
