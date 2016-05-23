Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FiboRetracement - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1157
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FiboRetracement.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8636
MultiNeyro
En el EA se utiliza el algoritmo de sintonización (optimización) por dos rangos con la optimización de tres fases de dos niveles.Cálculo de lotes
El cálculo de la cantidad de lotes a través de determinado porcentaje de patrimonio libre.
Indicador de 2 МАs de diferentes pares de divisas en una sola ventana
El Indicador de 2 МАs de diferentes pares de divisas en una sola ventana.Alerta MTrendLine
Es un indicador simple que consta de cuatro líneas de tendencia que muestran la distancia entre la línea de tendencia y el precio a través de números y que dan las señales cuando el precio va hacia el número especificado de puntos.