Indicadores

FiboRetracement - indicador para MetaTrader 4

É construído como a Fibo Expansion de preços. Ou seja, na área da tendência, segundo 1 e 2, ou, segundo 1-3 e 4, estabelecemos os níveis prioritários para 3 e 5 respetivamente, não só de acordo com os níveis de preços, más também de acordo com a duração (segundo o desenvolvimento temporário).

FiboRetracement




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8636

