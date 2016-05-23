Participe de nossa página de fãs
FiboRetracement - indicador para MetaTrader 4
É construído como a Fibo Expansion de preços. Ou seja, na área da tendência, segundo 1 e 2, ou, segundo 1-3 e 4, estabelecemos os níveis prioritários para 3 e 5 respetivamente, não só de acordo com os níveis de preços, más também de acordo com a duração (segundo o desenvolvimento temporário).
FiboRetracement
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8636
