Строится как и ценовая Fibo Expansion. То есть на трендовом участке по 1 и 2 или по 1-3 и 4 мы определяем приоритетные уровни для 3-й и 5-й соотвественно, но не только по ценовым уровням, а также и длительности (временному развитию).

FiboRetracement

