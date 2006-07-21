Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FiboRetracement - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8979
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Строится как и ценовая Fibo Expansion. То есть на трендовом участке по 1 и 2 или по 1-3 и 4 мы определяем приоритетные уровни для 3-й и 5-й соотвественно, но не только по ценовым уровням, а также и длительности (временному развитию).
FiboRetracement
FiboCalc
Позволяет получать сигналы на вход и выход из позиций.Ergodic Oscillator
Индикатор Ergodic Oscillator.
StopLossMove
Скрипт перемещает StopLoss на Distance от рынкаCloseAllBuySell
Скрипт закрывает все открытые Buy и Sell в активном окне.