CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FiboRetracement - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1158
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    FiboRetracement Indikator.


   



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8636

MultiNeyro MultiNeyro

Ein Algorithmus für das Tunen (Optimierung) durch zwei Bereiche mit Hilfe der Zwei-Ebenen Drei-Stufen-Optimierung.

Lots Calculation Lots Calculation

Hier werden die Anzahl der Lots in Abhängigkeit von der angegebenen prozentualen Größe des verfügbaren Betrages berechnet.

Indicator of 2 МАs of Different Currency Pairs in One Window Indicator of 2 МАs of Different Currency Pairs in One Window

Dieser Indikator beinhaltet zwei gleitende Durchschnitte (2 MAs) von unterschiedlichen Währungspaaren in einem Fenster.

MTrendLine alert MTrendLine alert

Dieses ist ein einfacher Indikator welcher aus vier Trendlinien besteht die den Abstand zwischen der Trendlinie und dem Preis anzeigen. Es gibt ein Signal, wenn der Preis um die angegebene Anzahl an Punkten steigt.