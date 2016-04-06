Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FiboRetracement - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1158
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
FiboRetracement Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8636
MultiNeyro
Ein Algorithmus für das Tunen (Optimierung) durch zwei Bereiche mit Hilfe der Zwei-Ebenen Drei-Stufen-Optimierung.Lots Calculation
Hier werden die Anzahl der Lots in Abhängigkeit von der angegebenen prozentualen Größe des verfügbaren Betrages berechnet.
Indicator of 2 МАs of Different Currency Pairs in One Window
Dieser Indikator beinhaltet zwei gleitende Durchschnitte (2 MAs) von unterschiedlichen Währungspaaren in einem Fenster.MTrendLine alert
Dieses ist ein einfacher Indikator welcher aus vier Trendlinien besteht die den Abstand zwischen der Trendlinie und dem Preis anzeigen. Es gibt ein Signal, wenn der Preis um die angegebene Anzahl an Punkten steigt.