Расчёт лотов. - скрипт для MetaTrader 4
- 7347
MultiNeyro
В советнике применяется алгоритм настройки(оптимизации) по двум диапазонам, с двухуровневой трехэтапной оптимизацией.На Alligator'е vol.1.1
Думал его продавать, но совесть не позволила. Над ним работал более 2-х месяцев.
Waddah Attar Weekly Fibo
Еще один индикатор Фибо.Индикатор волатильности
Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены. Результат показывает в пунктах.