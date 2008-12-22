CodeBaseРазделы
Расчёт лотов. - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
7347
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Расчёт количества лотов от заданного процента свободных средств.




В советнике применяется алгоритм настройки(оптимизации) по двум диапазонам, с двухуровневой трехэтапной оптимизацией.

Думал его продавать, но совесть не позволила. Над ним работал более 2-х месяцев.

Еще один индикатор Фибо.

Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены. Результат показывает в пунктах.