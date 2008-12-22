Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Weekly Fibo - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5602
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Еще один индикатор Фибо.
Waddah Attar Weekly Fibo
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8629
Расчёт лотов.
Расчёт количества лотов от заданного процента свободных средств.MultiNeyro
В советнике применяется алгоритм настройки(оптимизации) по двум диапазонам, с двухуровневой трехэтапной оптимизацией.
Индикатор волатильности
Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены. Результат показывает в пунктах.Multy_MA
Индикатор группового движения. Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.