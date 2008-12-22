CodeBaseРазделы
Индикаторы

Waddah Attar Weekly Fibo - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
5602
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Еще один индикатор Фибо.

Waddah Attar Weekly Fibo

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8629

