Oscilador de Preço DiNapoli - indicador para MetaTrader 4
- 1021
Há possibilidade de:
- escolher a quantidade de barras para calcular a fórmula
- escolher o tipo de média, que é utilizado na contagem
- escolher o preço (open, close, high, low), que é usado na contagem
- escolher o deslocamento da média
- calcular e visualizar os níveis de sobrecompra e sobrevenda (60% e 100%)
Os níveis são contadas utilizando uma fórmula especial, que é utilizado a função desvio padrão. No entanto os níveis são apresentados corretamente e os resultados são os mesmos que os resultados recebidos, utilizando os métodos manuais. Os fatores de nível foram especialmente selecionados e são os mais adequados para uso.
Requisitos:
- A opção 'exibir descrição do objeto' deve estar habilitada
- Se dois indicadores devem ser exibidos em uma janela, DPO deve ser adicionado primeiro
Exemplo DPO
Peço desculpas pelo meu Inglês ruim.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8620
