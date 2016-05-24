CodeBaseSeções
Oscilador de Preço DiNapoli - indicador para MetaTrader 4

Há possibilidade de:

  • escolher a quantidade de barras para calcular a fórmula
  • escolher o tipo de média, que é utilizado na contagem
  • escolher o preço (open, close, high, low), que é usado na contagem
  • escolher o deslocamento da média
  • calcular e visualizar os níveis de sobrecompra e sobrevenda (60% e 100%)

Os níveis são contadas utilizando uma fórmula especial, que é utilizado a função desvio padrão. No entanto os níveis são apresentados corretamente e os resultados são os mesmos que os resultados recebidos, utilizando os métodos manuais. Os fatores de nível foram especialmente selecionados e são os mais adequados para uso.

Requisitos:

  • A opção 'exibir descrição do objeto' deve estar habilitada
  • Se dois indicadores devem ser exibidos em uma janela, DPO deve ser adicionado primeiro

Exemplo DPO

Peço desculpas pelo meu Inglês ruim.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8620

