Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ценовой осцилятор ДиНаполи - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9080
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Существуют возможности:
- выбора количества баров для расчета в формуле
- выбора типа средней, используемой при расчетах
- выбора цены (open, close, high, low), используемой при расчетах
- выбора смещения средней
- вычисления и отображения уровней перекупленности и перепроданности (60% и 100%)
Уровни расчитываются с помощью специальной формулы, в которой используется функция станадртного отклонения. В то же время уровни отображаются корректно и результаты совпадают с полученными при использовании ручных методов. Факторы уровней были специально отобраны и являются самыми пригодными для нас.
Требования:
- Опция 'Show object description' должна быть включена
- Если необходимо, чтобы два индикатора отображались в одном окне, DPO должен быть добавлен первым
DPO example
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8620
