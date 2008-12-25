CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ценовой осцилятор ДиНаполи - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
9080
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Существуют возможности:

  • выбора количества баров для расчета в формуле
  • выбора типа средней, используемой при расчетах
  • выбора цены (open, close, high, low), используемой при расчетах
  • выбора смещения средней
  • вычисления и отображения уровней перекупленности и перепроданности (60% и 100%)

Уровни расчитываются с помощью специальной формулы, в которой используется функция станадртного отклонения. В то же время уровни отображаются корректно и результаты совпадают с полученными при использовании ручных методов. Факторы уровней были специально отобраны и являются самыми пригодными для нас.

Требования:

  • Опция 'Show object description' должна быть включена
  • Если необходимо, чтобы два индикатора отображались в одном окне, DPO должен быть добавлен первым

DPO example

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8620

