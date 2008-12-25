Существуют возможности:

выбора количества баров для расчета в формуле

выбора типа средней, используемой при расчетах

выбора цены (open, close, high, low), используемой при расчетах

выбора смещения средней



вычисления и отображения уровней перекупленности и перепроданности (60% и 100%)

Уровни расчитываются с помощью специальной формулы, в которой используется функция станадртного отклонения. В то же время уровни отображаются корректно и результаты совпадают с полученными при использовании ручных методов. Факторы уровней были специально отобраны и являются самыми пригодными для нас.

Требования:

Опция 'Show object description' должна быть включена



Если необходимо, чтобы два индикатора отображались в одном окне, DPO должен быть добавлен первым

DPO example